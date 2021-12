Gabbiadini sulla Nazionale: “Spero sempre nella chiamata di Mancini, farò di tutto con la Sampdoria per meritarla”

Manolo Gabbiadini, attraverso un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza in blucerchiato e del sogno Nazionale: “Il mister mi chiede di disturbare il play avversario: l’ho fatto contro la Fiorentina e contro il Genoa. Mi piace sacrificarmi per la squadra, partire leggermente arretrato guardando la porta, correre avanti e indietro. A Firenze ho percorso 11,5 km. Cerco sempre di pensare positivo: il modulo è relativo, conta come interpreti la partita. L’ultimo periodo è stato molto duro, è stato molto bravo D’Aversa e tenerci tranquilli, a preparare bene la partita e a usare le parole giuste. Gran parte del merito è suo. La vicenda del presidente Ferrero ci ha toccato, ma abbiamo reagito nel modo giusto. Adesso dobbiamo dare continuità in Coppa Italia con il Torino e in campionato con il Venezia”. Sulla Nazionale: “Passa tutto attraverso il rendimento con il club. Io la maglia azzurra l’ho già indossata, è stato un onore e ci tengo tantissimo. Negli ultimi anni non sono andato bene ed era giusto che non fossi convocato. Ma io spero sempre nella chiamata di Mancini e farò di tutto con la Sampdoria per meritarla”.

FOTO: Instagram Gabbiadini