Gabbiadini riprende la Lazio al 92′. L’Udinese batte la Fiorentina, pari tra Empoli e Verona

La Sampdoria dopo la Juve, blocca anche la Lazio a Marassi, rispondendo alla debacle di Salerno. E’ 1-1 tra i blucerchiati e i capitolini che quindi non mantengono il passo della Roma. Lazio in vantaggio al 21′ con Immobile. Sarri perde Felipe Anderson al 42′, per problemi muscolari. La Lazio nella ripresa non chiude la gara e viene beffata al 92′ dal primo gol della Sampdoria in questo campionato, segnato da Gabbiadini.

Nelle altre gare, colpo Udinese che batte la Fiorentina 1-0 e vola a 7 punti. Decisivo un gol di Beto. Infine, finisce 1-1 tra Empoli e Verona. Al gol di Baldanzi risponde Kallon. Terzo pareggio di fila per i toscani, secondo punto in campionato per l’Hellas.

Foto: twitter Sampdoria