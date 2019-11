Gabbiadini più Ramirez: la Samp ribalta l’Udinese a Marassi

La Samp batte in rimonta l’Udinese e si aggiudica il primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Primo tempo con tanti episodi sotto la fitta pioggia di Marassi: dopo il gol annullato a Nestorovski dal Var per fuorigioco, lo stesso attaccante macedone al 29′ sblocca la partita. Pareggia Gabbiadini con una meravigliosa punizione al sesto minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa il cartellino rosso, per doppia ammonizione, a Jajalo lascia i friulani in dieci uomini. Poi Quagliarella conquista un calcio di rigore che Ramirez realizza con freddezza nel finale di gara. Importante successo per la Samp di Ranieri che esce così dalla zona retrocessione.

Sabato 23 novembre

15:00 Atalanta-Juventus 1-3 (Gosens – Higuain 2, Dybala)

18:00 Milan-Napoli 1-1 (Bonaventura – Lozano)

20:45 Torino-Inter 0-3 (Lautaro Martinez, De Vrij, Lukaku)

Domenica 24 novembre

12:30 Bologna-Parma 2-2 (Palacio, Dzemaili – Kulusevski, Iacoponi)

15:00 Roma-Brescia 3-0 (Smalling, Mancini, Dzeko)

15:00 Verona-Fiorentina 1-0 (Di Carmine)

15:00 Sassuolo-Lazio 1-2 (Caputo – Immobile, Caicedo)

18:00 Sampdoria-Udinese 2-1 (Gabbiadini, Ramirez – Nestorovski)

20:45 Lecce-Cagliari

Lunedì 15 novembre

20:45 Spal-Genoa

CLASSIFICA: Juve 35; Inter 34; Lazio 27; Roma 25; Cagliari 24; Atalanta 22; Napoli 20; Parma, Verona 18; Fiorentina 16; Torino, Milan, Udinese 14; Bologna, Sassuolo* 13; Sampdoria 12; Lecce 10; Genoa 9; Spal 8; Brescia* 7.

*una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Samp