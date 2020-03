Gabbiadini: “Oggi non ho neppure febbre. Mi spiace aver provocato disagi a tutti”

Manolo Gabbiadini, secondo calciatore della Serie A (dopo Rugani) risultato positivo al Coronavirus, ha rilasciato alcune parole ai microfoni de Il Secolo XIX: “Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti…”.

Foto: Twitter personale Gabbiadini