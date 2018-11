Gabbiadini, l’agente: “Futuro? Per il Southampton è incedibile”

Silvio Pagliari, agente dell’attaccante del Southampton Manolo Gabbiadini, ha rilasciato un’intervista parlando del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva: “Il futuro di Gabbiadini? Sono tutte chiacchiere. Per il Southampton è un giocatore incedibile e noi siamo contenti di restare in Inghilterra. Non sarà un grandissimo mercato di gennaio, non prevedo scossoni come negli anni passati”.

Foto: sito ufficiale Southampton