Gabbiadini: “Felice di tornare. Mi mancava il campo. Il Cagliari non merita quella classifica”

L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha parlato a Sky prima della sfida sul campo del Cagliari.

Queste le parole dell’attaccante doriano: “Mi è mancato molto il campo, stare fuori è difficile. Sto bene, mi sono allenato bene come tutta la squadra in questa sosta e siamo pronti per affrontare una grandissima partita. Il Cagliari ha una rosa di qualità, vogliono ottenere i 3 punti davanti al loro pubblico, non ci fidiamo della loro classifica. Però abbiamo preparato bene la gara”.

Foto: Twitter personale