Gabbiadini: “Esultare in panchina è stato bruttissimo, non capita in ogni derby di segnare sotto la gradinata”

Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del derby con sua doppietta: “Il derby è sempre importante soprattutto dopo questa settimana, è una vittoria tutta nostra e dei tifosi. Ogni partita che giochiamo proviamo a dare il massimo, a volte non riesce ma l’importante è sudare per questi colori e per questi tifosi che stanno sempre al nostro fianco. E’ stato bruttissimo esultare in panchina, non capita ogni derby segnare sotto la Gradinata ed essere bloccato ma l’importante è che sia stato convalidato. D’Aversa non solo questa settimana è sempre stato nel mirino, è anche colpa nostra perché non stiamo ottenendo quei risultati che ci eravamo prefissati. E’ anche una vittoria sua, ci teniamo a lui”.

FOTO: Twitter Gabbiadini