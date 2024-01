Gabbia torna al Milan: “Come se non fossi mai andato via. Al Villarreal buona esperienza, che mi porterò nel cuore”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il rientro anticipato dal prestito al Villarreal.

Queste le sue parole: “È stato abbastanza veloce. In pochissimo tempo sono tornato ma per certi versi e come se non fossi mai andato via. Ho sempre mantenuto un rapporto con i miei compagni, con tutte le persone dello staff. Rivederli e riniziare a lavorare con loro è un qualcosa di bellissimo e adesso me lo godo fino in fondo”

Come ha vissuto l’esperienza in Spagna? “Sono stato molto bene. Quando sono partito non lo immaginavo. Ho avuto varie esperienze anche con diversi allenatori che mi hanno aiutato. Sono stato felice e ho giocato: una bella esperienza che mi porterò nel cuore”

C’è una speciale amicizia con Pobega: “C’è un’amicizia che va oltre il campo. Anche se distanti siamo sempre stati molto vicini. A settembre, durante la pausa, è venuto a Valencia, poi quando tornavo a casa quasi sempre andavamo a cena insieme. Anche le nostre compagne sono molto amiche. Ora ha avuto questo infortunio ma con la sua professionalità tornerà bene e in forma e ci darà una grande mano per il finale di stagione”

In che condizione si trova? “Mi sono sempre allenato bene e ho cercato di migliorarmi ogni giorno anche in Spagna per essere il miglior giocatore possibile. Conosco l’ambiente, conosco i compagni, conosco il mister: questi giorni di allenamento mi rinfrescheranno la memoria su quello che c’è da fare. Ma so dove sono e di conseguenza sono pronto per iniziare questi sei mesi finali”

La prossima con l’Empoli: “Una partita difficile, che giocheremo alle 12.30 su un campo difficile e contro un avversario tosto e che si gioca la salvezza. Dobbiamo prendere la partita nel miglior modo e cercare di mettere in campo la miglior versione di noi stessi e portare a casa i tre punti”.

Foto: sito Milan