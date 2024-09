Gabbia: “Theo e Leao? Non è stato niente di grave. Hanno sempre avuto l’atteggiamento giusto”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 4-0 sul Venezia: “Non eravamo felici di quello che avevamo fatto all’inizio. Abbiamo lavorato molto col mister, stasera lo spirito era quello giusto e questo eve essere il primo tassello per dare continuità. Penso che ci siamo allenati bene. Il mister e lo staff conoscono il campionato italiano, non siamo partiti nel modo migliore ma le responsabilità vanno divise equamente. Parlare solo dei difensori è riduttivo, si tratta di un lavoro di squadra”.

Poi ha proseguito: “Il nostro obiettivo è migliorare nel numero di gol concessi, non siamo contenti noi difensori ma nemmeno gli attaccanti. Dobbiamo lavorare per raggiungere il clean sheet e arrivare ai tre punti. Fonseca ha cambiato ideologia di gioco, ha le sue idee e ha portato intensità negli allenamenti. La squadra sta mettendo il cento per cento, siamo sempre più vicini a fare il calcio che il mister ci chiede”.

Su Theo e Leao: “In spogliatoio è stato tutto molto tranquillo, il mister l’ha gestita con tranquillità. Non è stato niente di grave, Theo e Leao hanno sempre avuto l’atteggiamento giusto, stasera sono stati fantastici. Giusto elogiare Rafa quando fa recuperi come quelli visti stasera”.

Foto: sito Milan