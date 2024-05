Gabbia più Giroud: il Milan smonta il Genoa da 1-2 a 3-2, poi autogol di Thiaw per il 3-3

Vittoria in rimonta per il Milan che smonta il Genoa e mantiene sei punti di vantaggio sulla Juve in attesa dell’impegno dei bianconeri. Dopo l’1-1 del primo tempo (Retegui su rigore e Florenzi), al 48’ il Genoa torna in vantaggio con Ekuban bravi a inserirsi di testa su un cross di Vogliacco dopo una bella discesa sulla destra. Cinque minuti dopo gol annullato ai rossoneri, ancora Chukwueze pericoloso al 58’ con un tiro alto. Clamoroso l’errore di Giroud al 69’ con uno scavetto impreciso a pochi passi da Martinez, ma al 72’ Gabbia pareggia di testa su angolo di Florenzi. Si riscatta Giroud al 75’ con una gran girata su cross di Pulisic, subito dopo Sportiello si supera su Thorsby e Haps ma c’era fuorigioco. Il pareggio del Genoa all’87: Retegui si inserisce su cross di Thorsby e rinvio di Tomori proprio sull’attaccante che trova il 3-3. Ma anche per la Lega è autogol di Thiaw.

Foto: Instagram Milan