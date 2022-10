Gabbia-Leao-Giroud e un autogol: poker Milan al Maksimir. Ora ai rossoneri basta un punto per volare agli ottavi

Il Milan trionfa 4-0 al Maksimir contro la Dinamo Zagabria. Gl uomini di Pioli partono subito forte e crea occasioni con Kjaer e De Ketelaere, mentre i padroni di casa sono pericolosissimi col colpo di testa di Moharrami con Gabbia bravissimo a salvare sulla riga. La svolta al 39′: punizione pennellata perfettamente da Tonali, con Gabbia che di testa in tuffo segna il provvidenziale 1-0 rossonero. Nella ripresa dilagano i rossoneri. Al 49′ arriva il gol del raddoppio con Rafa Leao: il portoghese parte da centrocampo e a tu per tu con Livakovic non sbaglia. Poi al 60′ arriva anche il gol di Giroud che trasforma il calcio di rigore procurato da Tonali. Ma non è finita qui, gli uomini di Pioli continuano a giocare e al 69′ il Milan cala il poker, grazie alla straordinaria progressione di Rafa Leao e all’autogol del croato Ljubicic. Adesso al Milan basta un punto nella prossima partita contro il Salisburgo per volare, matematicamente, agli ottavi.

Foto: Instagram Milan