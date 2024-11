Gabbia: “Futuro? Il Milan per me è un sogno. Sono tranquillo e felice”

Durante l’intervista concessa a SportMediaset, il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha così parlato del suo futuro: “Abbiamo parlato con il mio agente con la società. Stiamo parlando, loro sanno che il Milan è un sogno per me e sanno che non ho la fretta o la necessità di firmare domani perché comunque ho già un contratto, di conseguenza io sono molto tranquillo e molto felice. Ovviamente sarei ancora più felice con un rinnovo, perché per me questa maglia è davvero un sogno che diventa realtà, ma come ho detto prima, sono contento e mi godo la quotidianità con questa maglia addosso senza farmi pensieri”.

Foto: sito ufficiale milan