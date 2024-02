Gabbia: “Felice per il gol. Dobbiamo migliorare e commettere meno errori”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV dopo il successo a Frosinone.

Queste le sue parole: “Sono felice del gol, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata, mi hanno sempre sostenuto in ogni momento, anche in quelli brutti. Sono fiero di questa squadra”.

Qualche errori ma un grande cuore: “Vedremo cosa migliorare per commettere meno sbavature possibili, lavoreremo in settiamana come facciamo sempre e capiremo come cambiare certe cose magari, ma oggi ci godiamo questi 3 punti”.

La prossima sfida contro il Napoli: “Sappiamo che sono forti nonostante la classifica, saremo pronti a dare tutto in campo come sempre fatto”.

Foto: twitter Milan