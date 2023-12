Gabbia e il probabile ritorno al Milan: non proprio il difensore che serviva

Il Milan prenderà probabilmente un paio di difensori a gennaio, considerato l’ultimo stop di Tomori. E sta insistendo sempre più per Mattia Gabbia con buone possibilità di interrompere il prestito al Villarreal, malgrado le recenti smentite di Furlani. Certo, bisognava fare in fretta e aggiungere subito un difensore centrale. Ma, con tutto il rispetto per Gabbia, non è la soluzione che può alzare all’improvviso il tasso qualitativo del reparto difensivo rossonero in piena emergenza.

Foto: twitter Milan