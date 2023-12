Gabbia e il messaggio social:”Grazie a tutti, sto bene”

Il difensore del Villarreal Matteo Gabbia, in prestito dal Milan al sottomarino giallo, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, dopo che ieri è stato costretto ad uscire dal campo a causa di una ginocchiata ricevuta in testa da Raul Albiol, che gli ha fatto momentaneamente perdere i sensi. Il classe ’99 è stato trasportato poi in ospedale per i controlli di rito, che fortunatamente non hanno evidenziato nulla di preoccupante. Sui social, questo il messaggio del difensore: “Grazie a tutti per i messaggi!!! Sto bene. Ah… Primi nel girone”.