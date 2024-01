Gabbia è arrivato in Italia: “Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan”

Intercettato in aeroporto, Matteo Gabbia, nuovo difensore del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Molto contento. Sono pronto e carico, domani iniziamo, speriamo che siano sei mesi positivi per me e per la squadra. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan, si è creata questa situazione per ritornare. Pioli? Mi ha chiesto come stessi e se fossi allenato. Ho sempre avuto un bel rapporto, un piacere risentirlo. Europa League? Cercare di fare felici i tifosi e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ibra? Non l’ho sentito, è sempre lo stesso, un personaggio importante. Sarà affascinante vederlo in una veste diversa”.

Foto: Instagram Gabbia