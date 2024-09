Gabbia all’89’: il derby è del Milan! Inter battuta 2-1

Dopo sei derby consecutivi vinti dall’Inter, stasera è la serata rossonera che vince 2-1 in casa dei rivali nerazzurri e si rilancia dopo una settimana difficile.

Parte bene il Milan, che con Pulisic si mette da solo, spaventando la difesa nerazzurra dopo pochi secondi. Al 10′, azione analoga, dialogo con Morata, che lancia l’americano che scatta verso Sommer e lo batte per il vantaggio del Milan. Proteste nerazzurre per un presunto controllo con il braccio di Pulisic ma il gol è regolare. L’Inter sembra accusare un po’ il colpo, ma poi esce alla distanza. Prima Lautaro con un destro al volo, spaventa Maignan. Al 27′, il Toro si mette in versione assist. Grande azione di Lautaro che serve l’accorrente Dimarco che calcia un diagonale strepitoso e batte Maignan per l’1-1.

Il Milan arretra un po’, l’Inter acquisisce coraggio e al 41′ ha la grande chance con Thuram che si gira e calcia, ma il connazionale Maignan con un grande intervento salva. E’ 1-1 a San Siro al 45′.

Il Milan comincia meglio anche la ripresa, chance per Morata di testa, para Sommer. L’Inter sembra faticare e Inzaghi cambia uomini in mediana. Al 65′, viene assegnato un calcio di rigore ai rossoneri. Fallo di mano di Lautaro in area. Ma il VAR cancella la decisione, effettivamente Lautaro tocca di spalla.

Reagisce l’Inter proprio con il capitano Lautaro, servito da Dimarco. L’argentino gira di sinistro al volo, para Maignan. Derby apertissimo, Al 75′ chance clamorosa per il Milan. Contropiede di Leao, palla per Morata che serve di nuovo il portoghese che arriva davanti a Sommer, para il portiere elvetico. Al 78′, ennesima palla gol per il Milan, la quarta del secondo tempo. Grande azione dei rossoneri, palla che arriva ad Abraham che incrocia di destro e sfiora il palo.

Ma il Milan ne ha di più e nel finale cerca il gol della vittoria. Rete che arriva meritatamente al minuto 89. Calcio di punizione per i rossoneri dalla trequarti, svetta in alto Gabbia che anticipa tutti e insacca in rete il 2-1 meritato per il Milan, che nel secondo tempo ha fatto davvero bene. L’Inter prova la reazione nel finale, ma non ha la forza per reagire ad un ottimo rivale rossonero. Milan che ha la chance del 3-1 con Okafor che si divora il 3-1 al 97′. Ma cambia poco.

E allora, serata che cambia tutto. Il Milan vince 2-1 e si rilancia, dopo le polemiche, dopo le critiche, con Fonseca che sembrava al passo di addio, con l’Inter che poteva dare un altro schiaffone ai rivali. Inter che era reduce da 6 derby consecutivi vinti. Il Milan spezza questa serie e riscrive un’altra storia. In classifica, il Milan raggiunge proprio l’Inter a 8 punti.

