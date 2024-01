Gabbia: “Affrontare Lukaku è stato stimolante. L’esperienza al Villarreal mi è servita”

Matteo Gabbia, difensore del Milan ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “E’ stato stimolante affrontare Lukaku perché è un attaccante forte. Era una partita importante, questa vittoria ci può dare uno slancio per il futuro”.

Sul suo ruolo: “Sono abituato a giocare con il modulo del mister. Devo migliorare alcune situazioni per soffrire di meno. Mi trovo bene per come giochiamo, ma mi è servito il periodo in Spagna al Villarreal”.

Sull’occasione da gol: “L’ho colpita di faccia piena. Ho perso il contatto visivo con la palla, stavo facendo un blocco per Giroud. Ho sbagliato completamente”.

Che Milan ha ritrovato: “Anche da fuori ho sempre sentito i ragazzi. Mi aspettavo di trovare un gruppo solido, ci sono state delle difficoltà ma sono rimasti uniti. Dobbiamo continuare a lavorare insieme”.

Foto: Instagram Milan