Gabbia: “Abraham? Il tocco di mano mi sembrava netto. Ma dobbiamo pensare solo a ribaltare il risultato”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato alla tv ufficiale del club rossonero dopo la sconfitta interna nel quarto di finale d’andata di Europa League contro la Roma: “Siamo amareggiati, ma dobbiamo restare concentrati perché niente è perduto adesso, siamo cresciuti nella ripresa ma non è stato abbastanza purtroppo, non dobbiamo perdere fiducia”.

Sull’arbitraggio: “Non mi sembra giusto parlare del direttore di gara, dobbiamo solo pensare a ribaltare il risultato, dipende solo da noi. Adesso pensiamo al Sassuolo, poi penseremo ancora all’Europa League”. E sul tocco di mano di Abraham: “Mi sembrava netto, però se Turpin non l’ha valutato come rigore allora è stato giusto così, niente alibi o scuse ovviamente, a me era solo sembrato netto il tocco di Abraham”.

Foto: sito ufficiale milan