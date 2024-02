Gabbia: “Abbiamo seguito il sorteggio senza ansia. Quando si gioca in una società come il Milan c’è sempre la voglia di dare tutto”

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dicendo la sua sull’abbinamento con lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League: “Abbiamo seguito il sorteggio senza ansia, ma con la volontà di proseguire un percorso che può darci grande soddisfazioni. L’avversario è valido, anche se dovremo ancora conoscerlo meglio. Ha fatto un bel girone di qualificazione e sarà una gara da affrontare in maniera seria e concentrata.

Vincere l’Europa League? Quando si gioca in una società come il Milan c’è sempre la voglia di dare tutto e raggiungere la vittoria. E’ doveroso e noi come gruppo abbiamo questa volontà di andare fino in fondo nelle competizioni a cui partecipiamo.

Prossima sfida contro l’Atalanta? Siamo concentrati. Vedo una squadra viva e con un’anima forte, che ha voglia di far bene e dare sempre tutto. L’Atalanta è un test importante per il campionato e per noi, non solo una prova fondamentale per la fase difensiva. E’ una gara importante per il Milan.”

Foto: Twitter A.C.Milan