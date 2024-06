Furto in casa Svizzera. Rubati i pc dello staff della Nazionale elvetica

Secondo quanto riporta la Bild , nel ritiro della Nazionale della Svizzera, prossimo avversaria dell’Italia a Euro 2024, sono stati rubati i pc di alcuni membri dello staff tecnico, con annessi al loro interno tutti i dati che raccolgono per lavoro. “Confermo che dall’hotel sono stati rubati tre computer portatili di dipendenti della Federazione Svizzera e che la polizia è stata informata” – ha detto al quotidiano teutonico Adrian Arnold della Federcalcio elvetica. Non è stato specificato che tipo di dati siano effettivamente spariti, ma il portavoce ha precisato che “i dati non sono quelli di cui abbiamo immediatamente bisogno per un’analisi precisa del torneo. Se si trattava di un attacco ai dati della nazionale svizzera, è stato fatto alla squadra sbagliata”.

Foto: logo Federazione Svizzera