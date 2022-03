Furto in casa Odriozola. Rubata la medaglia della Champions 2020

Brutte notizie per Odriozola e non riguarda l’infortunio rimediato ieri sera. Dei ladri hanno svaligiato l’abitazione dello spagnolo nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, a poca distanza dal cantiere dove si sta costruendo il Viola Park. Il furto è avvenuto alcune settimane fa ma se ne è avuta conoscenza solo ora. Al calciatore, in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid, sono stati rubati denaro e oggetti di valore. Fra questi la medaglia della Champions League vinta nel 2020 quando era in prestito al Bayern Monaco.

FOTO: Twitter Odriozola