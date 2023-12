Furlani: “Troppi infortuni? Ci stiamo lavorando. Nessuna priorità a un centrocampista. Torna Gabbia? Non ne abbiamo parlato”

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, presente negli uffici della Lega Serie A, ha risposto alle domande dei cronisti presenti: “Il sorteggio di Europa League? Era indifferente. Se vogliamo andare a vincere l’Europa League, chiunque andava bene, vanno affrontate tutte. Gli infortuni? Non è facile, ci stiamo lavorando. Per fortuna i giovani che sono entrati hanno avuto la loro possibilità e dato ottimi riscontri. Priorità al centrocampista dopo l’infortunio di Pobega? No. Un ritorno di Gabbia? Non ne abbiamo parlato”.

Foto: Twitter Milan