Furlani sul mercato in uscita: “Non siamo obbligati a vendere i giocatori più importanti. Non abbiamo necessità di sacrifici”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato a Bloomberg anche del mercato in uscita, affermando come il Milan non ha bisogno di cedere le proprie stelle per risanare il bilancio.

Queste le sue parole: “Non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo necessità di sacrifici”

Foto: sito Milan