Furlani sul mercato: “Gli infortunati torneranno. Abbiamo un gruppo solido e non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha così parlato dei temi mercato in casa rossoneri: “Stiamo facendo bene. I giocatori che stanno giocando in quel ruolo stanno facendo bene, anche Gabbia che è tornato. I nostri infortunati torneranno. Abbiamo un gruppo molto solido e non abbiamo urgenza di fare qualcosa tanto per fare. Zirkzee? Non ne abbiamo mai parlato, lo fate più voi giornalisti”.

Foto: Twitter Milan