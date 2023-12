Furlani: “Stasera è una finale, dobbiamo vincerla. Ibra? Ci darà tanto”

In vista del big match di Champions League contro il Newcastle, Giorgio Furlani, ha parlato dell’importanza della gara, del ritorno in rossonero di Ibrahimovic e del rientro di Leao dopo l’infortunio. “E’ una finale, bisogna vincerla. E’ molto semplice, I ragazzi sono concentrati e stasera siamo venuti per giocarcela. Speriamo bene”. “Zlatan? E’ un vincente e sono fortunato ad averlo come compagno – ha aggiunto – Ci porterà tanto. Ci siamo già sentiti”.

Infine una battuta su Leao, a disposizione di Pioli per la gara cruciale col Newcastle. “E’ un grande campione, averlo ci aiuta molto”, ha dichiarato Furlani sottolineando il peso del portoghese nello scacchiere rossonero”.

Foto: Twitter Milan