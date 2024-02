Furlani: “Rapporto fantastico con Pioli. Giroud? Se vuole restare al Milan, la porta è aperta”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della partita di Europa League contro il Rennes: “I nostri tifosi sono sempre molto calorosi e li ringrazio. Non abbiamo mai vinto la Coppa UEFA, quindi siamo focalizzati su questo: cercheremo di onorare la competizione e far felici i nostri sostenitori. Pioli è solo uno dei cinque allenatori ad aver raggiunto 100 vittorie con il Milan e ha impiegato solo una partita in più di Ancelotti: c’è un rapporto fenomenale tra lui, la dirigenza e il club e quindi posso confermare che la sua posizione è salda”.

Poi ha proseguito: “Qual è la posizione del Milan sulla Serie A a 20 squadre? In Italia il calcio non viene trattato come un’industria, quindi non riusciamo ad essere competitivi a livello europeo. Abbiamo perso la battaglia sul Decreto Crescita, ma ci sono altre regole e leggi che ci mettono in svantaggio rispetto al resto d’Europa. Senza lavorare di sistema, non riusciremo mai a tornare in cima all’Europa: questa è la triste realtà”.

Infine, sui rinnovi di Giroud e Maignan: “Giroud sta facendo molto bene, forse è un po’ presto ma le sue prestazioni le conosciamo tutte: se vuole restare al Milan, la porta è aperta. Maignan è uno dei migliori portieri del mondo, è sotto contratto per altri due anni e mezzo: speriamo rimanga con noi a lungo”.

Foto: Twitter Milan