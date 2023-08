Furlani: “Pulisic preso per le sue qualità straordinarie. Faremo collaborazioni con club americani”

Intervistato da Sportico.com, per la rubrica ‘Business beyond the game”, l’ad del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato di diversi temi che riguardano il club rossonero.

Queste le sue parole: “Pulisic è stato acquistato perché è straordinario. Al Milan serviva un calciatore come lui, siamo certi che farà la differenza. Lo ribadiamo: è per questo motivo che l’abbiamo preso. Poi ovviamente negli Stati Uniti è stato notato come acquisto, i numeri dell’e-commerce sono esplosi con lui, negli Usa il 90% delle maglie del Milan che vengono vendute sono quelle con il numero 11 di Pulisic. L’effetto è grande e lo sarà ancora di più. Ma noi siamo fortunati che sia con noi perché è un calciatore top e ci aiuterà a crescere ancora negli Stati Uniti. Ma non è stato acquisto per fare ricavi extra, piuttosto perché è forte. Questa è la ragione principale per cui Christian è al Milan”.

Collaborazione con altri club: “I New York Yankees sono soci del club e sono stati finora straordinari. Vendiamo dei nostri prodotti nel loro stadio e loro fanno lo stesso a Milano. Quest’estate abbiamo giocato a Las Vegas e a Los Angeles, chissà che l’anno prossimo il Milan non possa giocare allo Yankees Stadium. Su ciò che potremmo fare insieme non ci sono limiti. In origine il mio piano era diventare il centravanti del Milan ma non ero così bravo e così ho intrapreso un altro percorso -racconta sorridendo- Sono fortunato, è un privilegio per me che sono milanese e milanista. Fino a sei anni fa la mia carriera non aveva nulla a che spartire con il calcio, poi sono entrato nel cda e ora sono il Ceo. Sono felice e anche fortunato”.

Foto: twitter Milan