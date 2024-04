Furlani: “Lopetegui? Sono state fatte decine di nomi. Lavoriamo per vincere l’anno prossimo”

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani si è espresso, ai microfoni di DAZN, sulle voci che accostano Julen Lopetegui al club rossonero, dichiarando quanto segue:

“Lopetegui? Sono stati fatti decine di nomi, stiamo programmando il futuro col mercato per rinforzare la squadra. Quest’anno non abbiamo vinto, ma quello è l’obiettivo sul quale lavoriamo per l’anno prossimo”.