Furlani: “L’obiettivo è vincere, ci riproveremo il prossimo anno. Futuro di Pioli? Ne parleremo a fine stagione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Innanzitutto facciamo i complimenti all’Inter. Avremo voluto essere noi e siamo già al lavoro per la prossima stagione. Mancano 5 partite, vogliamo rimanere secondi e abbiamo la testa a questa gare. Se ci sentivamo all’altezza dell’Inter ad inizio anno? Noi facciamo la squadra per vincere, questo era l’obiettivo l’estate scorsa e lo è anche questa. Abbiamo fatto una grande rivoluzione, quest’anno sarà un lavoro più leggero e ci proveremo. L’obiettivo è sempre quello”.

Poi ha proseguito: “Si dice che noi investiamo solo sui giovani. Io dico sempre che il giocatore è bravo o meno bravo, non giovane o esperto. La strategia è cercare giocatori bravi”.

Sul futuro di Pioli: “L’allenatore del Milan è Pioli, siamo concentrati nel finire bene la stagione e le persone che riportano a Jerry Cardinale sono Jeff, Moncada, Zlatan e io. Ne parleremo a fine stagione”.

