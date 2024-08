Furlani: “Leao non lascerà il Milan. Non ci sono possibilità che vada al Barcellona”

Il direttore generale del Milan Giorgio Furlani ha parlato al El Chiringuito TV del futuro di Rafael Leao chiudendo le porte ad un possibile trasferimento del portoghese in questa sessione di mercato: “Leao non lascerà il Milan in questa sessione di mercato. Nessuna possibilità che Leao vada al Barcellona, in nessun modo. al 100% non lascerà il club. Il giocatore non ha chiesto di essere ceduto. Penso che il mio messaggio sia abbastanza chiaro, no?”.

foto: Rafa Leao Instagram