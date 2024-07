Furlani: “La nostra strategia commerciale comprende diversi partner. Siamo il primo club europeo ad aprire uffici a Dubai”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, direttamente dagli Stati Uniti d’America, luogo nella quale i rossoneri sono impegnati in tournée, intervenuto a Bloomberg TV, ha toccato diverse tematiche, tra cui il mercato.

Sugli imprenditori mediorientali: “La nostra politica si divide in diverse parti. Quella commerciale, visto che noi siamo il primo club europeo ad aprire degli uffici a Dubai. La nostra decennale partenership con Emirates. Abbiamo altri partner commerciali nella regione come Kerzer Group, quindi la nostra strategia non comprende solo l’investimento di capitali, ma piuttosto tramite partnership commerciali”

Foto: sito Milan