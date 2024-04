Furlani: “I tifosi sono ambiziosi come noi, ma ci sono troppe voci sull’allenatore”

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, al termine del match pareggiato dai rossoneri contro il Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Noi abbiamo un allenatore che si chiama Stefano Pioli, la stagione non è andata come volevamo ma perché siamo il Milan. Ora siamo focalizzati sulla conquista del secondo posto. I tifosi ci hanno sostenuto e sono i migliori al mondo. Sono un patrimonio del club, sono ambiziosi come noi. Ci sono troppe voci sul cambio di allenatore, mercato e tutta un’altra serie di questioni, ma noi siamo focalizzati sul lavoro, l’obiettivo è migliorarci. Ci sono tante voci in giro, noi vogliamo lavorare duro. Tutte queste voci danno un po’ di fastidio, e adesso diciamo basta perché vorremmo giocare a calcio e vincere le partite per restare al secondo posto”.

Foto: Twitter Milan