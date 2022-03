Furia Juric: “Sul rigore nessuna spiegazione. Va oltre l’immaginabile in tempi di Var”

Juric al veleno in conferenza stampa sul rigore non concesso da Guida e dal Var per il contatto Ranocchia-Belotti. Queste le sue dichiarazioni: “Sul rigore non abbiamo spiegazioni, penso che nessuno ne abbia. All’inizio c’era un fallo sul Gallo e identico su Lautaro, per questo mi sono arrabbiato. E gli errori sono inspiegabile, questo va oltre l’immaginabile in tempi di Var. È una cosa veramente grave. Guida? Non ho chiesto niente, non voglio neanche entrarci perché altrimenti divento cattivo”.

FOTO: Sito Torino