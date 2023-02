Furia De Zerbi contro gli arbitri: “Non sono venuto in Premier a farmi prendere in giro”

Il Brighton di De Zerbi dopo sette risultati di fila sabato è caduto in casa contro il Fulham. Nel finale di partita, il tecnico italiano è stato anche espulso.

De Zerbi, ai canali ufficiali del club, se l’è presa con gli arbitri.

Queste le sue parole: “Non mi è piaciuto l’atteggiamento dell’arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l’arbitro non sia all’altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l’ho insultato. Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui. Non sono venuto in Premier per farmi prendere in giro”.

Foto: twitter Brighton