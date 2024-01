Furia Almeria contro il Real: “Siamo stati derubati. Hanno deciso di farci perdere”

Abbiamo raccontato del successo in rimonta del Real Madrid per 3-2 contro l’Almeria, con i padroni di casa sotto 2-0 all’intervallo. Abbiamo anche parlato del gol dubbio delle merengues, il 2-2. Vinicius segna, ma non si è capito se di braccio o di spalla. Il VAR ha confermato la rete.

L’Almeria, ultima in Liga, si fa sentire a fine gara, contestando in maniera dura la rete del pari dei blancos.

Gonzalo Melero, giocatore dell’Almeria, ha puntato il dito contro la squadra arbitrale e il Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni:: “Oggi ci hanno derubato. Mi dà fastidio dirlo, ma quest’anno ci sono già state diverse situazioni. Oggi è stato superato ogni limite, è stato incredibile. Non si poteva fare di più per vincere la partita… tante interpretazioni, come il gol di mano (del 2-2 di Vinicius, ndr): o è fallo di mano, oppure non lo è, ma non bisogna mai andare al VAR. Non puoi proprio”.

Gli fa eco il compagno di squadra Marc Pubill, che ai microfoni di DAZN ha dichiarato: “Abbiamo giocato una grande partita, passando in vantaggio, ma qualcuno ha deciso che non potevamo vincere, che non poteva finire così. Nient’altro”.

Foto: logo Almeria