Furia Allegri nel post partita contro Baccin e Marotta: “Siete delle m…., arrivate sesti”

Come contro il Napoli, anche dopo Inter-Juventus c’è stato un grosso battibecco nel tunnel, stavolta il protagonista è Massimiliano Allegri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha avuto uno scontro con Dario Baccin, screzi nati già all’andata nel parapiglia finale. Nello scontro verbale secondo chi presente, Allegri ha inveito anche contro Beppe Marotta pronunciando le seguenti frasi: “Siete delle m…., tanto arrivate sesti”. Al rientro nel suo spogliatoio la sfuriata del tecnico secondo molti non è finita e si è scagliato contro la squadra dicendo: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”.

Foto: Allegri Twitter uff Juve