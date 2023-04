Fuochi d’artificio e cori sotto l’albergo del Milan, la partita con il Napoli è iniziata una sera prima

Nottata complicata per i calciatori del Milan che sono stati presi d’assalto da un gruppo di circa 200 tifosi napoletani che per un paio di ore hanno cantato, intonato cori e sparato fuochi d’artificio all’esterno dell’hotel sul lungomare in cui alloggia il Milan per la trasferta di Champions League. A testimonianza del tanto casino fatto ci ha pensato l’inviato della TV americana, Mark Grella che con un video postato sui social durante l’esplosione dei fuochi d’artificio scrive: “Notte senza dormire per il Milan… e per me”.

Foto: Twitter Milan