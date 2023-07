Funerali di Luisito Suarez a Milano: centinaia di tifosi, presenti anche Moratti e Marotta e delegazioni di Real e Barcellona

Nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano, sono stati celebrati i funerali di Luis Suarez Miramontes, centrocampista della Grande Inter ed ex anche di Barcellona, Sampdoria e nazionale spagnola, spentosi la scorsa domenica all’età di 88 anni dopo una breve malattia. Centinaia di persone hanno voluto omaggiare l’ex pallone d’oro. Tanti i rappresentanti della storia interista, da Massimo Moratti a Gianfranco Bedin, ex compagno di squadra dello spagnolo. Presente anche Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri. Fuori dalla chiesa i tifosi della Curva Nord hanno voluto omaggiare l’ex regista della Grande Inter con uno striscione: “Luisito per sempre leggenda, la Nord ti rende onore”.

Presente anche una delegazione del Barcellona, del Deportivo la Coruna e del Real Madrid, con l’ex giocatore Emilio Butragueno, attuale direttore delle relazioni istituzionali dei blancos.

Foto: twitter Barcellona