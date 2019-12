Fumata nera in Lega, niente presidente: il commissario sarà Cicala

La Lega Serie A è ancora senza presidente. Dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè, era stata convocata per oggi un’assemblea per votare e trovare il nuovo numero uno del nostro calcio ma così non è stato. Tante le idee contrastanti tra i votanti che hanno portato alla fumata nera. A nulla sono valse le due votazioni, che non hanno raggiunto il quorum di 14 voti. È stato quindi deciso di commissariare la Lega Serie A: da domani il nuovo commissario ad acta sarà Mario Cicala.

Foto: Zimbio