Fullkrug risponde a Morata: Spagna-Germania finisce 1-1. Tedeschi ancora in corsa

Finisce 1-1 la super sfida di questa seconda giornata dei campionati del Mondo tra Spagna e Germania. Una gara che non ha deluso le attese, con tante giocate spettacolari e due Nazionali di altissimo livello. La Germania, evitando il ko, è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022. Entrambe le squadre partono con un falso nueve in attacco, salvo poi cambiare nella ripresa, mettere il centravanti puro e segnare.

Germania che si è vista annullare un gol al 40′ a Rudiger, per fuorigioco. C’era stata nel frattempo una traversa di Ferran Torres per gli spagnoli. Nella ripresa, dentro Morata proprio per Ferran e l’ex juventino, al 62′, trova la rete del vantaggio degli iberici, che sembra affondare la Germania.

Anche Flick si gioca la punta, inserendo Fullkrug, al posto di Thomas Muller. Ed è proprio Fullkrug a trovare la rete dell’1-1 che tiene ancora in vita i tedeschi nel girone. Finisce 1-1, in classifica la Spagna sale a 4 punti ma non è ancora qualificata agli ottavi. Seguono Giappone e Costa Rica a 3, la Germania è a 1. Tedeschi che battendo il Costa Rica possono qualificarsi.

Foto: twitter Spagna