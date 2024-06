Fullkrug: “Nessun dualismo con Havertz. Spero che faccia tanti gol e ci porti il più avanti possibile”

Niclas Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche con il ballottaggio, rivalità, con Havertz.

Queste le sue parole: “Abbiamo tutti imparato ad essere competitivi in ​​tenera età nei centri di formazione giovanile. Dobbiamo però anche essere consapevoli che il torneo è speciale per noi ed è un grosso problema”.

Havertz sarà il titolare nonostante non sia un attaccante puro?

“Auguro a Kai ogni gol affinché ci porti avanti in modo significativo come squadra e come Paese. Abbiamo un’occasione unica perché disputiamo questo Europeo in casa e dobbiamo fare bene. Per quanto mi riguarda, io devo identificarmi con il mio ruolo e allo stesso tempo lavorare in allenamento per assicurarmi di avere più spazio per giocare”.

Come hai digerito la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid?

“Sto affrontando la situazione in modo più positivo e provo molta gratitudine per essere riuscito a giocare una finale di Champions League e per quello che ho fatto in questa stagione. Posso tornare a sorridere ed essere grato di aver giocato una partita così importante a Wembley”.

Foto: sito FIFA