Fullkrug: “Il gol del pareggio può aiutarci per tutto l’Europeo. Primo posto importante”

L’attaccante del Borussia Dortmund e della Germania, Niclas Fullkrug, ha parlato al sito dell’Uefa dopo il pareggio contro la Svizzera, che ha regalato il primo posto nel girone ai teutonici.

Queste le sue parole: “Il pareggio è stato un momento che può aiutarci in tutto il torneo, nell’atmosfera della squadra e anche per l’entusiasmo del Paese. Mi sono sentito molto bene e sono felice di aver potuto provare quella gioia come squadra. Il secondo posto rischiava di farci prendere Nazionali forti subito, o l’Italia o la Croazia. Sarebbe stato subito uno scontro durissimo. Chiaramente le Nazionali forti vanno affrontare tutte prima o poi, ma meglio essere primi in questo momento”.

La sua media in nazionale è spaventosa: ha timbrato il cartellino 13 volte in 755′, realizzando una rete ogni 58′.

Foto: twitter FIFA