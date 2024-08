Fullkrug: “Felice di essere qui. La Premier il migliore campionato del mondo”

Fullkrug, appena ufficializzato dal West Ham, ha parlato così ai canali ufficiali degli Hammers: “Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni. Penso che la Premier League sia il miglior campionato del mondo e per me è il momento giusto per trasferirmi in Inghilterra e giocare in un grande club come il West Ham. Ho pensato al West Ham per molto tempo. Conosco molto bene il direttore tecnico Tim Steidten, perché abbiamo avuto un passato insieme al Werder Brema. Ho guardato alcune partite e ho visto quanta qualità c’è in questa squadra. La possibilità di giocare sotto la guida dell’allenatore Lopetegui è stata poi molto stimolante. Il suo stile di gioco è importante per me e sono sicuro che grazie a lui potrò dare il meglio di me e segnare molti gol”.

Foto: instagram West Ham