Fullkrug, dalla seconda serie tedesca a salvatore della patria. La scalata dell’attaccante del Werder in un anno

Un anno fa, nel novembre 2021, giocava nella seconda serie tedesca, con il Werder Brema. Un anno dopo, è l’attaccante più importante della Nazionale tedesca al Mondiale in Qatar, e salvatore della patria contro la Spagna. Parliamo di Niclas Fullkrug, bomber del Werder Brema che in questa stagione ha già segnato 10 gol in 14 partite in Bundesliga. Classe 1993, prossimo ai 30 anni, tanta gavetta e la notorietà arrivata in tarda età.

Fullkrug non è un volto nuovo, però, per il calcio tedesco e la Bundesliga. Non solo i 19 gol c0n il Wereder la scorsa stagione, per spingere alla promozione dei verdi in Bundelsiga, ma gli scorsi anni, dove aveva fatto bene con l’Hannover, con 14 gol in Bundesliga nel 2017/18 , avendo precedentemente acquisito una preziosa esperienza nella seconda divisione tedesca, facendo così con Norimberga e Greuther Fhurt (un totale di 24 gol in 85 partite ).

Ora la Nazionale al Mondiale, dove parte sì come riserva, ma anche come unica prima punta di Flick e quindi, elemento importantissimo per in tedeschi, che se sono ancora in corsa, per la qualificazione agli ottavi, oltre al Costa Rica, che ha battuto il Giappone, devono ringraziare Fullkrug, l’uomo meno atteso, ma il salvatore della patria in questo momento.

