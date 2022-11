FULLKRUG, DALLA GAVETTA IN BUNDESLIGA B AL SOGNO MONDIALE

Il Mondiale è da sempre vetrina di grandi numeri 9 che hanno fatto la storia del calcio. Attaccanti come Kane, Lewandowski, Giroud, ma anche momenti di consacrazione di semi sconosciuti a molti. Questo potrebbe accadere a Niclas Fullkrug, bomber del Werder Brema che in questa stagione ha già segnato 10 gol in 14 partite.

Nato il 9 febbraio 1993, ad Hannover, il bomber tedesco ha una storia particolare. A 29 anni giocherà la prima Coppa del Mondo e ciò sarà anche il suo esordio con la Germania. Un sogno per un ragazzo che dopo tanti in Bundesliga B riesce a realizzare questo obbiettivo. La convocazione un mix di bravura e necessità. ai tedeschi mancava una vera e propria punta centrale, soprattutto dopo le esclusioni per problemi fisici di Werner e Nmecha, ed ecco che Flick ha pensato bene di convocare Niclas.

Contrariamente alla credenza popolare, Füllkrug non è emerso dal nulla. I suoi 19 gol e gli otto assist hanno giocato un ruolo cruciale nella promozione del Werder in Bundesliga la scorsa stagione. Ha anche tenuto a galla il club della sua città natale, l’ Hannover, con il miglior bottino in carriera di 14 gol in Bundesliga nel 2017/18 , avendo precedentemente acquisito una preziosa esperienza nella seconda divisione tedesca, facendo così con Norimberga e Greuther Fhurt (un totale di 24 gol in 85 partite ).

Umiltà e voglia di fare, sul campo come in carriera. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Werder Brema, Fullkrug ha poi girato diverse squadre in giro per la Germania. Il suo cuore però nel 2019 l’ha riportato a Brema, dove dopo due stagioni abbastanza deludenti è retrocesso nella Serie B tedesca. Il classe 1993 non si è perso d’animo e a suon di gol, 19, ha riportato subito la squadra in Bundesliga. A partire dalla stagione calcistica 2011-2012 viene convocato più volte in prima squadra. Debutta in Bundesliga il 28 gennaio 2012, in occasione della partita pareggiata per 1-1 contro il Bayer Leverkusen. Conclude la stagione collezionando in totale 11 presenze e una rete. Niclas Füllkrug ha segnato un gol all’esordio con la Germania in un’amichevole pre Coppa del Mondo 2022.

Füllkrug è un attaccante molto versatile: sebbene il suo ruolo naturale sia quello di prima punta, può anche essere schierato come ala destra o sinistra. Dotato di un fisico possente e abile nel gioco aereo, sa rendersi pericoloso all’interno dell’area avversaria, in quanto è molto abile a sfruttare i cross fornitigli dai compagni di squadra. Rigorista infallibile e vero e proprio rapace d’aria. Ottimo anche il tiro da fuori.

Kroos ha accennato ad alcune delle somiglianze che Füllkrug condivide con gli ex attaccanti della Germania Miroslav Klose e Mario Gomez: “In realtà abbiamo quasi sempre avuto qualcuno come lui con Miro e Mario Gomez”, penso che questi siano i tipi di giocatori che possono davvero aiutarti in determinate situazioni, e Hansi lo sa”.

Foto: Twitter Werder