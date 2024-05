Füllkrug: “Atmosfera stupenda. I nostri tifosi ci fanno partire sempre da 1-0. Abbiamo fatto solo la metà del lavoro”

Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato a Dazn dopo la vittorsia sul PSG, grazie alla sua rete.

Queste le sue parole: “C’era un’atmosfera incredibile. Sembra sempre di cominciare la partita con un vantaggio per 1-0. Ma oggi abbiamo anche sofferto molto, ci sono state delle fasi in cui il PSG ci ha messo in difficoltà con la pressione. È inevitabile contro una squadra così importante e forte. Ora abbiamo fatto solo metà del lavoro, siamo ancora a 90 minuti da Wembley”.

Foto: twitter Borussia