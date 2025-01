Fulham-United termina 0-1. Garnacho decisivo

Allo United basta il gol di Lisandro Martinez all’87’ per espugnare il Craven Cottage, casa del Fulham. Decisivo Garnacho, schierato dal primo minuto da Amorim: è proprio da un suo affondo che nasce l’azione della rete fautrice dei tre punti. Il talento dei Red Devils, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane (con un primo retroscena del 13 gennaio), è un concreto obiettivo del Napoli di Conte, come tra l’altro confermato dallo stesso ds Manna in varie recenti interviste. Le parti sono però ancora lontane, e la titolarità di oggi potrebbe essere un segnale della permanenza a Manchester del giocatore. Sul classe 2004 vi è anche l’interesse del Chelsea.

Foto: Instagram United