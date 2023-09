Con il passaggio al Bayern Monaco di Palinha, il Fulham ha poco tempo per sostituire in maniera più che adeguata il centrocampista portoghese. Le opzioni più probabili vedono al momento due nomi della Premier League: Hojbjerg del Tottenham e McTominay del Manchester United. Per entrambi il Fulham ha fatto dei sondaggi.

Foto: Fulham FC Twitter