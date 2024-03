FUHRICH, IL GIOIELLO DELLO STOCCARDA CHE STA STUPENDO LA BUNDESLIGA

Lo Stoccarda sta disputando una stagione bel al di sopra delle aspettative in Bundesliga. La formazione allenata da Sebastian Hoeness, infatti, si trova al terzo posto in classifica nel campionato tedesco, in piena zona Champions League. con sei punti in più del Borussia Dortmund, quarto, e sette in più del Lipsia, quinto. Un passo in avanti notevole per una squadra che, l’anno scorso, era invischiata nella lotta per non retrocedere. Uno dei protagonisti di questa sorprendente annata e Chris Fuhrich, centrocampista esterno destro 26enne, che all’occorrenza può essere impiegato anche come ala. Nato a Castrop-Rauxel il 9 gennaio 1998, Fuhrich cresce calcisticamente prima nelle giovanili del’SG Suderwich e poi in quelle dello Schalke 04. Nel 2013 è il Borussia Dortmund a prelevarlo ed a farlo giocare nella propria formazione Under-16 per due stagioni. Il percorso di crescita prosegue al Bochum, nel quale gioca per la prima metà del 2015, e, successivamente all’RW Oberhausen. Ed è lì che Fuhrich comincia a giocare con una certa regolarità, collezionando un bottino di 26 presenze nel campionato giovanile, condite anche da nove gol. Un rendimento che fa sì che gli occhi degli osservatori del Colonia si posino su di lui. La società biancorossa gli fa firmare il primo contratto da professionista e, il 13 dicembre 2017, arriva l’esordio nella massima serie tedesca, al cospetto della squadra più titolata di Germania, il Bayern Monaco. Nella giornata successiva arriva anche il debutto da titolare, in occasione del match vinto di misura per 1-0 contro il Wolfsburg. Fuhrich, però, non riesce a trovare molto spazio e, in due anni, viene impiegato perlopiù nella seconda squadra. L’occasione per dare una svolta alla sua carriera arriva nel corso del mercato invernale del 2019, quando Fuhrich viene prelevato dal Borussia Dortmund. Scalare le gerarchie del blasonato club giallonero, però, si rivela ancora più difficoltoso per un talento ritenuto ancora troppo precoce per il salto di qualità tra i grandi. Il classe ‘98, all’epoca 21enne, non riuscirà mai ad esordire con la nuova maglia, venendo poi ceduto, nel 2020, in prestito al Paderborn. Con la formazione neroblù arriva l’occasione per farsi notare, giocando con continuità nella seconda divisione tedesca. Il debutto avviene il 20 settembre, nel match perso contro l’Holstein-Kiel. I primi gol si fa attendere solamente otto giorni, quando Fuhrich scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori per ben due volte, realizzando una doppietta nella gara giocata con l’Amburgo. A fine stagione saranno 37 le presenze messe a referto e 14 i gol segnati, score che ne fanno il secondo miglior marcatore della squadra e che convincono il club della Renania a riscattarlo dal Borussia. Il suo percorso professionale continuerà, però, in massima serie, visto che lo Stoccarda versa 2 milioni e mezzo di euro nelle casse del Paderborn per acquistare il suo cartellino, proponendo contestualmente al giocatore un contratto quadriennale. L’esordio con i Roten è datato 26 settembre 2021, nel match terminato a reti bianche con il Bochum. Prima marcatura siglata il successivo 31 ottobre, nel 4-1 rifilato all’Augsburg. Nella stagione 2022-2023, conclusasi con la salvezza guadagnata soltanto allo spareggio vinto ai danni dell’Amburgo, Fuhrich fa il definitivo salto di qualità. Tra tutte le competizioni, l’esterno ha totalizzato 40 presenze stagionali, diventando un titolare inamovibile dei biancorossi, segnando anche 5 reti. Adesso, nell’annata corrente, le presenze collezionate sono già 30, a fronte di 8 gol e 7 assist fatti registrare. Sul finire del 2023 è arrivata anche la prima, meritata, convocazione in nazionale, con conseguente debutto con la maglia della Germania, avvenuto nell’amichevole giocata dalla Mannschaft con gli Stati Uniti, dove Fuhrich è stato inserito nell’ultimo quarto d’ora. Ed in una cavalcata che potrebbe concretamente portare lo Stoccarda a disputare la prossima edizione della massima competizione continentale, non è più una chimera sognare di ricevere, all’inizio dell’estate, interessi o proposte concrete da parte di qualche top club, anche fuori dai confini tedeschi.

Foto: Instagram Fuhrich